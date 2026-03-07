Revelan que Nahuel Gallo habló con "Chiqui" Tapia antes volver al país

Según explicó la funcionaria, el directivo le confirmó en esa conversación que el operativo estaba listo y que finalmente podría volver al país.

Monteoliva también se refirió al rol que tuvo la AFA en las gestiones para lograr la liberación del agente. Si bien reconoció que la entidad participó de las negociaciones, cuestionó el protagonismo que tomó en el proceso. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, afirmó.

También relató que el gendarme fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta un aeródromo venezolano con el rostro cubierto. En ese momento, cuando estaba a punto de subir al avión privado que lo sacaría del país, recibió el llamado de Tapia. “Ahí confirma que realmente era la AFA. Después de estar más de un año detenido, si dos personas te dicen que te van a llevar a la Argentina en un avión privado podés pensar cualquier cosa”, explicó.

69a588033bfff Nahuel Gallo, junto a dos directivos de la AFA, en el avión que lo trasladó de regreso a la Argentina.

De acuerdo con Monteoliva, durante esa comunicación el gendarme agradeció la intervención del dirigente del fútbol argentino. Además, remarcó que la AFA no sólo facilitó el traslado, sino que también participó en la negociación para concretar su salida de Venezuela.

La funcionaria también apuntó contra las autoridades venezolanas y aseguró que, desde comienzos de enero, no existía intención de entregarlo a la Argentina ni a otros países que habían intervenido en el caso. Sin embargo, destacó que lo fundamental fue que el gendarme pudiera regresar “sano y salvo”.

Por último, Monteoliva dio detalles sobre las condiciones de su detención. Contó que Gallo permanecía en una celda de tres metros por dos y que intentaba mantener una rutina diaria para sobrellevar el cautiverio. “Nunca dejó de hacer actividad física. Corría dentro de la celda durante una hora y eso lo ayudaba a mantener la cabeza clara”, señaló.