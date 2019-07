La investigadora de "¿Quién quiere ser millonario?" votará a Macri

En esa oportunidad, la especialista en biología que se desempeña en la Universidad Nacional de San Martín había abierto el debate tras mostrar la falta de financiamiento en las investigaciones científicas, una problemática que había traído aparejado varias marchas y protestas.

Este viernes, Simian volvió a sorprender después de que su nombre apareciera en la lista de personalidades que firmó una carta para pedir la reelección del presidente Mauricio Macri.

“Me parece que la política científica de Macri es un desastre, pero la vida no tiene una sola dimensión. No estoy de acuerdo con los modos del kirchnerismo y nunca los votaría. Punto", lanzó la bióloga en una entrevista en radio Con Vos.

Sin embargo, la profesional del Conicet resaltó la reciente firma de un decreto para la importación de insumos sin aranceles algo que “no lo había hecho nadie. Tampoco durante el kirchnerismo y eso que muchísimos científicos iban sistemáticamente al ministerio a pedirlo”, según aseveró.

Para Simian, la situación que atraviesan los investigadores es “muy dura” pero consideró que es necesario “hacer un cambio muy profundo”.