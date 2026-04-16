7 de cada 10 argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei

Casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente
La última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcó que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.
El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.
En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.
El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.
En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.
El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.
Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).
En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).
Por el lado de la oposición, los dirigentes mejor posicionados son Axel Kicillof, con un 31% de imagen positiva, y Myriam Bregman (29%), quienes lideran entre los encuestados que desaprueban la gestión oficial. También aparece con peso en ese segmento la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
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