Política |

7 de cada 10 argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei

Casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente

La última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcó que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.

El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.

En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.

Crisis de confianza y preocupación por el empleo

El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.

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En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.

El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.

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La fiscalía busca determinar si el préstamo fue real o una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido.

La fiscalía busca determinar si el préstamo fue real o una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido.

Desgaste de funcionarios

Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).

Por el lado de la oposición, los dirigentes mejor posicionados son Axel Kicillof, con un 31% de imagen positiva, y Myriam Bregman (29%), quienes lideran entre los encuestados que desaprueban la gestión oficial. También aparece con peso en ese segmento la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

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