Confirman que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su esposa e hijos

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados. La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.

2026_04_260413006 Karina Milei también se mostró con Manuel Adorni en el exterior de la Casa Rosada.

Manuel Adorni y Karina Mieli, juntos en Vaca Muerta

Mientras la Justicia investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete, por lo que ambos integrantes del Gobierno se mostrarán juntos en Vaca Muerta este jueves.

La hermana de Javier Milei organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de las dos figuras de la gestión libertaria estará Horacio Marín, titular de YPF.

Se tratará de la segunda presentación pública de Karina Milei y Adorni en menos de una semana ya que el lunes recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán.