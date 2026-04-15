Confirman que Manuel Adorni viajó a Aruba junto a su esposa e hijos

Según la Justicia, el Jefe de Gabinete y su familia viajaron del 29 de diciembre de 2024 y al 10 de enero de 2025. Sólo los pasajes le costaron US$ 5.800.
La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa Bettina Angeletti y los dos hijos de ambos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, donde se informó el costo de los pasajes, de 1.450 dólares cada uno, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, informaron fuentes judiciales.
El viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y los registros migratorios previos indicabaron escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25 kilómetros al norte de la costa de Venezuela.
Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.
Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados. La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.
Mientras la Justicia investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete, por lo que ambos integrantes del Gobierno se mostrarán juntos en Vaca Muerta este jueves.
La hermana de Javier Milei organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de las dos figuras de la gestión libertaria estará Horacio Marín, titular de YPF.
Se tratará de la segunda presentación pública de Karina Milei y Adorni en menos de una semana ya que el lunes recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán.
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