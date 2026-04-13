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La Justicia de EE.UU suspendió cualquier medida contra YPF

La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió las apelaciones en el juicio contra la petrolera estatal argentina, que había sido condena a pagar US$ 16.000 millones en primer instancia

La Justicia de Estados Unidos dio un paso clave en el juicio por la expropiación de YPF al suspender todas las apelaciones en curso y dejó en pausa la ejecución de la condena que obligaba al Gobierno argentino a pagar más de US$ 16.000 millones.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que además canceló la audiencia prevista para el jueves, donde iban a tratarse esos recursos. La medida se interpreta como un respaldo al reciente fallo favorable al país, que ahora deberá atravesar instancias finales antes de quedar firme.

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El caso entra en una etapa clave mientras se define si el fallo queda firme.

El caso entra en una etapa clave mientras se define si el fallo queda firme.

El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó el alcance de la resolución al afirmar que: “La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”.

En paralelo, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio, evalúa sus próximos pasos. Según especialistas, le quedan dos caminos procesales: pedir una reconsideración ante el pleno de la Cámara o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, opciones que consideran de difícil éxito.

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El fallo reciente sostuvo que, según la legislación argentina, las decisiones del Congreso prevalecen sobre los estatutos de empresas como YPF. En ese marco, los jueces consideraron que esos estatutos no constituyen contratos exigibles entre el Estado y los accionistas privados.

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Se canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar las apelaciones.

Se canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar las apelaciones.

Este punto fue determinante para descartar la existencia de una obligación automática de indemnización tras la expropiación. Burford ya calificó la decisión como “muy decepcionante” y advirtió que podría avanzar por otras vías legales, como el arbitraje internacional.

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