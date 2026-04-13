La Justicia de EE.UU suspendió cualquier medida contra YPF

El fallo reciente sostuvo que, según la legislación argentina, las decisiones del Congreso prevalecen sobre los estatutos de empresas como YPF. En ese marco, los jueces consideraron que esos estatutos no constituyen contratos exigibles entre el Estado y los accionistas privados.

image (3) Se canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar las apelaciones.

Este punto fue determinante para descartar la existencia de una obligación automática de indemnización tras la expropiación. Burford ya calificó la decisión como “muy decepcionante” y advirtió que podría avanzar por otras vías legales, como el arbitraje internacional.