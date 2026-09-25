La Justicia le puso un límite al ajuste: cumplan la ley y transfieran los fondos a las Universidades/ Por Juan Loupias

La medida cautelar fue dictada originalmente en diciembre de 2025, luego confirmada en segunda instancia y finalmente quedó firme cuando, el 25 de junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional. El Gobierno también promovió recusaciones contra magistrados por su actividad docente universitaria y planteó el apartamiento de integrantes de la propia Corte. Esos planteos fueron rechazados.

Ahora Cormick volvió a ser claro: verificó que “no existe cumplimiento total de la cautelar” y otorgó cinco días para su efectivo cumplimiento.

Juan Loupias - secretario general UCR CABA

Juan Loupias, secretario general de la UCR CABA

Desfinanciar la universidad no es ahorrar: es hipotecar el futuro

Como secretario general de la UCR CABA, como militante de un partido atravesado desde hace más de un siglo por los valores de la Reforma Universitaria y como alguien profundamente orgulloso de la Universidad de Buenos Aires, le exigimos al presidente Javier Milei: cumpla la ley. Transfiera los fondos que corresponden.

No estamos hablando de una discusión presupuestaria menor. Estamos hablando del presente y del futuro de la universidad pública argentina. Desfinanciar la universidad no es ahorrar: es hipotecar el futuro.

Cada docente que abandona un aula porque su salario no alcanza, cada investigador que decide continuar su carrera fuera del país y cada estudiante que debe dejar sus estudios porque no puede sostenerlos representan una pérdida para la Argentina.

La universidad pública es una de las herramientas más importantes de movilidad social que construyó nuestro país. Defenderla es defender la posibilidad de que una persona, independientemente de dónde haya nacido o cuánto dinero tenga su familia, pueda estudiar, formarse y progresar.

Las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales deben cumplirse

El Poder Ejecutivo gobierna dentro de la Constitución y las leyes. Las diferencias políticas o presupuestarias pueden discutirse. Las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales vigentes deben cumplirse.

Desde la UCR porteña exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento efectivo a la intimación dispuesta por el juez Cormick dentro de los cinco días establecidos, sin nuevas dilaciones.

Y vamos a seguir estando donde siempre estuvo el radicalismo: defendiendo la educación pública, la autonomía universitaria y el derecho de los argentinos a estudiar y progresar. Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la Argentina.

Juan Loupias es secretario general de la UCR CABA