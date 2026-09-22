Ordenan a un hospital indemnizar con $97 millones a una paciente que fue abusada por un anestesiólogo

El médico presentó un recurso de queja que actualmente se tramita ante la Corte Suprema.

El episodio se produjo antes de una cirugía de rodilla.

Los antecedentes del acusado

Para la Justicia fueron determinantes también los testimonios de cuatro enfermeras y un enfermero, quienes aseguraron que anteriormente habían advertido a las autoridades del Hospital Italiano sobre comportamientos sospechosos del anestesiólogo con otras pacientes sedadas.

Relataron, entre otras situaciones, que el médico se quedaba a solas con las mujeres y cerraba las cortinas de las salas, y que en algunas ocasiones las encontraban posteriormente inconscientes y con la ropa o el cuerpo en posiciones que consideraban incompatibles con su estado de sedación.

Según esos testimonios, las advertencias fueron comunicadas a superiores antes del abuso de 2021, pero no derivaron en medidas que evitaran nuevos episodios. "Al final pasó lo que veníamos anunciando... la señora del 'box' 3 me acaba de decir que la manoseó", recordó una de las trabajadoras que le dijo una compañera tras conocer la denuncia de la paciente. La Cámara de Casación ordenó además investigar otros dos posibles casos atribuidos al mismo anestesiólogo.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 34 determinó que existió responsabilidad tanto del profesional como del establecimiento asistencial, y resaltó la "falta de adopción de medidas eficaces para prevenir nuevos hechos" pese a las advertencias previas del personal. La sentencia civil, que es de primera instancia, fijó en 97 millones de pesos la indemnización para la víctima.