La Justicia intimó al Gobierno a actualizar salarios y becas universitarias

El conflicto judicial comenzó cuando los rectores presentaron un amparo contra el Estado luego de la suspensión, mediante un decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general. En ese marco, Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo y ratificó la cautelar.

El Ejecutivo luego recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado, pero el máximo tribunal finalmente dejó firme la medida cautelar. La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado, luego fue vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por ambas cámaras. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar, aunque en aquella oportunidad el Congreso no logró sostenerla.

Dos meses después del acuerdo firmado en junio, el conflicto universitario volvió a intensificarse cuando los gremios docentes y no docentes realizaron nuevas medidas de fuerza por el financiamiento. Los sindicatos denunciaron un triple incumplimiento: de la ley aprobada, de la cautelar judicial y del acuerdo alcanzado con los rectores.

El Gobierno abonó un aumento salarial del 21,33% correspondiente a junio y quedó pendiente un 3% adicional para octubre. También pagó las becas Manuel Belgrano, pero no cumplió con el incremento del 20% destinado a gastos de funcionamiento ni con la partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.

La discusión también se trasladó al Presupuesto 2027. El proyecto presentado por el Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales durante el próximo año, mientras que los rectores habían señalado que serían necesarios $11 billones para ajustarse a la ley, casi un 50% más que lo previsto oficialmente.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto mantiene los valores del período 2024-2026 y consolida una caída del 24,9% en términos reales frente al presupuesto de 2023. En ese mismo período, los salarios docentes perdieron un 25% de su poder adquisitivo. Los rectores volvieron al Congreso para pedir modificaciones al proyecto y los gremios retomaron las negociaciones paritarias, aunque recibieron nuevamente una oferta de aumento del 3%.

Tras esa propuesta, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. A diferencia de movilizaciones anteriores, que tuvieron como escenario principal la Plaza de Mayo, la nueva marcha tendrá como destino final el Palacio de Tribunales y fue ratificada por el CIN, que llamó a movilizarse “en defensa de la universidad pública argentina”.