La madre de Ayelén Paleo fue sobreseída en una causa por explotación y trata

En ese sentido, aclaró: "Soy fotógrafa profesional desde hace años. Yo en la causa ocupaba un renglón y medio, porque la persona que denuncia a otra, dice: 'Fui a sacarme fotos con una persona que me recomendaron, Elizabeth, que lo hacía muy en forma profesional, muy claro su trabajo'. Eso fue todo lo que dijeron de mí".

Luego de varias semanas de investigación y de que su nombre quedara vinculado a una supuesta red de trata de mujeres, destacó el apoyo de su familia: "Mi familia es hermosa, fue la que me sostuvo en estos momentos tan difíciles. Ayelén fue la persona que estuvo constantemente al lado mío. Mis hijos son un amor de personas, todos nos llevamos muy bien, somos muy unidos. Yo le tengo que agradecer a mi familia, a mi abogada y a la gente que me quiere mucho, que es la que me sostuvo en este proceso".

Además, adelantó que iniciaría acciones legales contra los periodistas "que mancharon su buen nombre": "Los daños que me causaron a mí y a mi familia no tienen límites. Las barbaridades que dijeron de mí, de mi familia, nos han manchado el nombre y el honor; todos nos mancharon".

Si bien no tiene la lista de los periodistas que mancharon su nombre, aseguró que su abogada ya está al tanto: "Sí, la palabra tiene un peso, tiene poder; con la palabra se daña. A mí me dañaron mucho y eso no es justo. Yo no me merezco todos los maltratos que recibí, sean estos periodistas, locutores, no me importa. Ella sabe perfectamente, no las personas que dijeron ‘sería’, ‘parecería’ o no, en los programas que dieron noticias".