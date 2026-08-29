La morosidad en las familias volvió a crecer en julio y marcó un nuevo récord

A la par, también crecieron las refinanciaciones. El saldo de los préstamos refinanciados ya representa el 3,7% del total del crédito otorgado a las familias y el 0,8% del financiamiento a empresas, niveles que se encuentran entre los más altos de las últimas décadas.

Unos 5,9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular en el país.

De acuerdo con 1816, los hogares refinanciaron deudas por unos $2,6 billones. Estas operaciones podrían contribuir a contener la morosidad durante los próximos meses, aunque su impacto no es inmediato: para recuperar una situación crediticia normal, quienes refinancian sus deudas deben cumplir con varios pagos consecutivos.

La consultora señaló, además, que la mora de las familias aumentó durante julio en 23 de las 30 principales entidades financieras, seleccionadas por el volumen de préstamos otorgados a los hogares. Y la situación es aún más compleja entre las entidades no financieras, un segmento que incluye billeteras virtuales, emisoras de tarjetas y otras compañías dedicadas al otorgamiento de créditos. En este grupo, la morosidad de las familias trepó al 33,69% en julio.

El mercado está liderado por Tarjeta Naranja y Mercado Pago, que en conjunto concentran cerca del 54% de las financiaciones otorgadas a familias dentro del universo de entidades no financieras.

Si bien la mayor parte del monto total de créditos en mora se concentra en el sistema financiero tradicional -que representa el 65% del saldo irregular agregado-, las entidades no financieras reúnen a una mayor cantidad de personas con atrasos. En julio, eran 4,2 millones, frente a unos 3 millones registrados en bancos y financieras.

Las cifras no deben sumarse, ya que existen deudores que mantienen obligaciones en ambos segmentos.