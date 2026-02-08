Copa Davis: Argentina cayó 3-2 ante Corea del Sur y jugará por la permanencia

Embed

Luego del empate 1-1 registrado en la jornada inicial de singles, la Argentina se adelantó en la serie gracias al punto de dobles. La dupla integrada por Guido Andreozzi y Federico Gómez venció con autoridad a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos de juego, en lo que fue su debut en Copa Davis, en la que ambos mostraron solidez y buen entendimiento.

arg copa davis2 Guido Andreozzi y Federico Gómez, el punto alto de la Selección Argentina (Foto: Infobae).

Con la serie 2-1 a favor, la definición llegó en los partidos individuales. En el cuarto punto, Thiago Tirante no pudo sostener su rendimiento ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets por 4-6, 6-4 y 6-3, resultado que dejó la serie igualada. Más tarde, Marco Trungelliti enfrentó a Hyeon Chung en el quinto y decisivo encuentro, pero el coreano fue más consistente en los momentos clave y se impuso por 6-4 y 6-3 para sellar el triunfo local.

Con esta derrota, Argentina pasó al Grupo Mundial I junto a las demás selecciones eliminadas en esta instancia. En septiembre disputará una serie de repechaje ante uno de los equipos provenientes de ese grupo, el ganador accederá a los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en el Grupo Mundial con la mira puesta en la edición 2028.