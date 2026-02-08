Copa Davis: Argentina cayó 3-2 ante Corea del Sur y jugará por la permanencia

La derrota en Busan obliga al equipo nacional a jugar en septiembre el repechaje para mantener su lugar en la máxima categoría de la competición.
La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis tras perder la serie por 3-2 frente a Corea del Sur, en Busan. Con este resultado, el equipo capitaneado por Javier Frana deberá disputar en septiembre el repechaje para conservar su lugar en la máxima categoría de la competencia.
Luego del empate 1-1 registrado en la jornada inicial de singles, la Argentina se adelantó en la serie gracias al punto de dobles. La dupla integrada por Guido Andreozzi y Federico Gómez venció con autoridad a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos de juego, en lo que fue su debut en Copa Davis, en la que ambos mostraron solidez y buen entendimiento.
Con la serie 2-1 a favor, la definición llegó en los partidos individuales. En el cuarto punto, Thiago Tirante no pudo sostener su rendimiento ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets por 4-6, 6-4 y 6-3, resultado que dejó la serie igualada. Más tarde, Marco Trungelliti enfrentó a Hyeon Chung en el quinto y decisivo encuentro, pero el coreano fue más consistente en los momentos clave y se impuso por 6-4 y 6-3 para sellar el triunfo local.
Con esta derrota, Argentina pasó al Grupo Mundial I junto a las demás selecciones eliminadas en esta instancia. En septiembre disputará una serie de repechaje ante uno de los equipos provenientes de ese grupo, el ganador accederá a los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en el Grupo Mundial con la mira puesta en la edición 2028.
