El Gobierno nacional promulgó el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

Reducción de aranceles y nuevas oportunidades de inversión

Uno de los principales puntos del tratado es un cronograma escalonado de desgravación arancelaria. Según el acuerdo, habrá productos que quedarán sin aranceles desde su entrada en vigor, mientras que para determinados sectores se establecieron plazos de hasta 15 años.

El convenio también incluye medidas para facilitar las operaciones comerciales y reducir costos administrativos. Entre ellas figura el ingreso sin aranceles de muestras de valor insignificante, además de un régimen de admisión temporal para equipos profesionales, bienes destinados a ferias y determinados materiales de transporte.

También se simplificarán los trámites para productos enviados al exterior para su reparación, que podrán volver al país siempre que mantengan su función original.

Desde la Cancillería destacaron que el acuerdo no se limita al intercambio de productos y servicios, sino que apunta a generar nuevas oportunidades de inversión.

En ese sentido, remarcaron el interés por atraer capitales de Singapur hacia sectores estratégicos de la Argentina, entre ellos minerales y energía. El país asiático cuenta con un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100.000 millones de dólares.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, destacó la importancia del acuerdo como una plataforma para ampliar la llegada de inversiones y mejorar el acceso de productos argentinos a nuevos mercados.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas”, sostuvo el funcionario, quien también remarcó la necesidad de avanzar con rapidez para preservar la producción y colocar productos argentinos en el exterior.

El tratado establece además reglas para evitar restricciones injustificadas al comercio y fija pautas para las licencias de importación y exportación.

Para controlar el cumplimiento de las reglas de origen y el acceso a los mercados se creará un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, que tendrá entre sus funciones atender consultas técnicas y formular recomendaciones ante posibles diferencias arancelarias.

El acuerdo también contempla mecanismos de consulta frente a eventuales restricciones sobre productos alimentarios considerados críticos, con plazos específicos para las notificaciones y respuestas entre las partes.

La Argentina busca así ampliar sus vínculos comerciales con el sudeste asiático y aprovechar el acuerdo para generar nuevas oportunidades de exportación e inversión.