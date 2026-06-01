Lanzaron el primer plenario provincial de Peronismo por Buenos Aires

El lanzamiento del nuevo espacio contó también con la participación de la exdiputada Gisela Marziotta. "Una democracia que encarcela a su principal referente de la oposición no es una democracia plena. Es una democracia herida, condicionada, intervenida", afirmó en su exposición.

En tanto, el diputado provincial Darío Duretti, referente de la Cuarta Sección, fue más enfático en esa línea: “Cristina libre no es una consigna. Es un lema obligatorio para todos los peronistas”.

Del encuentro participaron, además, Matías Barroetaveña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y dirigentes y referentes de la región: Emiliano Ojea y Carlos Capazzo, miembros de la Mesa de Peronismo por Buenos Aires; Cristian Milano, miembro de la Mesa y Secretario de Organización del SUTERH; María de los Ángeles Rodríguez, secretaria General del SUTERH Junín; Leandro Tagon, concejal de Unión por la Patria del partido de Bragado; Walter González, secretario General del SUTERH Bahía; Osvaldo Bacigalupo, presidente del Club Unión Villa Talleres y secretario Gremial del SUTERH; y Ana Laura Martínez, rectora del Centro Universitario de Bragado.