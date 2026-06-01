La Ciudad de Buenos Aires lidera los trasplantes de órganos en Argentina

Participaron el presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad, Fernando Cichero; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el fiscal General del Ministerio Público, Martín López Zavaleta, y el artista plástico Leandro Sívori, que participó en campañas en la Ciudad para concientizar sobre la importancia de donar.

image

“Tenemos una de las estructuras sanitarias más potentes de la región y cada vez más personas eligen atenderse acá. Lo vemos todos los días: la demanda aumentó un 30%. Y vamos a seguir cuidando y privilegiando un sistema público, del que nos sentimos orgullosos y queremos que siga mejorando año a año”, dijo también el Jefe de Gobierno.

Desde 1997 cada 30 de mayo se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos en homenaje al nacimiento de Dante, el hijo de María Obaya, la primera mujer trasplantada hepática, quien dio a luz en el Hospital Argerich de la Ciudad.

En 2018 la legislación avanzó con la modificación a la Ley de Trasplantes –también conocida como Ley Justina–, que estableció que cualquier persona mayor de 18 años con documento argentino es donante presunto y no se debe pedir autorización para donar órganos.

El Instituto de Trasplante de la Ciudad –ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud– coordina la procuración y distribución de órganos y tejidos, supervisa los centros de diálisis y trabaja junto al INCUCAI para aumentar su procuración.

“En Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de centros de trasplantes del país; acá en la Ciudad se trasplantan pacientes de todas las provincias. Hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino que recorrer. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando para promover la donación de órganos, porque donar salva vidas”, aseguró el presidente del Instituto de Trasplante, Fernando Cichero.

Además, recientemente se inauguró el Centro de Trasplante Renal del Hospital Fernández, que ya efectuó sus primeras dos intervenciones. A principios de mayo el INCUCAI habilitó al Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” para la realización de trasplantes renales pediátricos. También funciona en Buenos Aires el primer Banco de Córneas del país, que está en el Hospital Santa Lucía. En 2024 se llevó adelante allí el primer trasplante de córnea endotelial en un hospital público.

Y en el Hospital Durand está el Centro de Estudios Inmunológicos y HLA (Antígeno Leucocitario Humano), que brinda soporte a los pacientes que requieran estudios de compatibilidad para trasplantes.