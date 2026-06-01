Javier Milei y Luis Caputo vuelven a hablar ante empresarios

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El resto de los oradores

Entre los disertantes, se destacará la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), ambos a confirmar.

También participarán el titular del IAEF, Pablo Miedziak, quien estará a cargo de la apertura del evento, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que lo acompañará.

El Congreso Anual del IAEF tendrá una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.

Algunos de los temas que se desarrollarán a lo largo del evento se relacionan con las claves para entender la economía actual; el financiamiento y la inversión; la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país; y la mirada de los gobernadores en relación a la economía.