Le prohíben a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios/ Por Candelaria de la Sota

Si bien los detalles de la medida se conocerán este miércoles cuando la resolución sea publicada en el Boletín Oficial, ya es una decisión tomada. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien brindó más detalles a través de un mensaje que publicó el martes en la red social X.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, anunció Caputo.

Embed Importante!



LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.



Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, las facturas de servicios esenciales solo deberán contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, "quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.

Para hacer más didáctico su posteo, Caputo adjuntó en su posteo una imagen de una factura de la luz del Municipio de La Costa, y remarcó allí cuales son los recargos impositivos municipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio, entre ellos, tasas de seguridad e higiene, cuota social, bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas.

La suba de tasas en Lanús

El conflicto por la suba de tasas municipales en distintas intendencias no es nuevo, y hay sectores puntuales como supermercadistas, bancos y representantes del mundo hotelero, entre otros, data ya de varios años, aunque volvió a estar en la discusión pública en los últimos días y el Gobierno nacional reaccionó con reclamos públicos y, ahora, con una medida puntual.

La cuestión recobró vigencia a partir del anuncio del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien días atrás anunció que subiría la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) a tres cadenas de hipermercados para ofrecerle exenciones o reducciones de alícuotas a más de 500 almacenes barriales.

A partir de septiembre, Lanús subió la tasa de Seguridad e Higiene de 2,36% a 6% y generó una catarata de cuestionamientos no sólo de parte de los afectados sino también de la Nación que ya venía estudiando el tema y analiza distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales.

De hecho, desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) realizaron un estudio que reveló que “de cada $ 100 de un producto de primera necesidad, hasta el $49,1 puede deberse a impuestos”. Según este estudio, dependiendo el municipio, el total de impuestos nacionales, provinciales y municipales varía entre 38,1% hasta el 49,1%. “Sólo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia”, se quejaron los mayoristas.

Aumento de tasas con fines "políticos"

En Economía hace tiempo que observan este incremento de tasas. De hecho, el propio Caputo señaló hace algunos días que “los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.

Luego de la publicación del ministro Caputo, su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar la medida. En su cuenta de X sostuvo que "el gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto”.

Embed El gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto. https://t.co/PoN9qgcAVl — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 10, 2024

También el vocero presidencial Manuel Adorni hizo alusión a la medida e incluyó a las provincias en la resolución que se conocerá mañana. “Las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios”, escribió en su cuenta de X. Adorni incluyó a las provincias, pero desde Economía no confirmaron que estén incluidas a las provincias en la resolución de la secretaría de comercio. Lo que es seguro es que los municipios no podrán aplicar mas tasas municipales ni ningún otro recargo en las boletas de la luz, el gas y el agua.