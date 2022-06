Leandro Santoro: "Intuyo que Cristina será candidata en 2023"

"La mirada de la economía, del Estado y de las relaciones internacionales no es muy distinto" entre Alberto y Cristina. "La verdadera diferencia que tiene ellos dos es en la teoría del poder que cada uno desarrolla", advirtió Santoro en diálogo con Metro 951.

"En cómo ven la gestión, cómo creen que deben vincularse con el poder, cómo se construye el poder, cómo se ejerce el poder...", agregó y dijo que se da "una paradoja: puede ser que (Cristina) tenga con Massa más diferencias en términos de la visión económica o de la gestión política pero como pareciera que tiene una concepción del poder más parecida, entonces las diferencias parecen menores con Sergio que con Alberto".

"¿El año que viene la vas a Cristina candidata?, le preguntó Nancy Pazos a lo que el legislador respondió: "Intuyo que sí, lo que no sé es a qué será. No sé si será candidata a senadora...".

"Me parece que ella va a estar comprometida con el armado del Frente de Todos. No me imagino que quiera ser candidata a presidente", aclaró Santoro.

"Digo esto porque creo que hay un sector del periodismo que está tratando de mostrar que hay una disputa por el poder entre Alberto y Cristina, y yo no creo que Cristina quiera el lugar de Alberto ni mucho menos", añadió.

En otro pasaje de la entrevista, el referente del oficialismo dijo que "Cristina tiene la espalda política que no tiene nadie; el rol de los que estamos en el Frente de Todos es tratar de fortalecer al Gobierno para que, entre otras cosas, las chances electorales que tengamos en 2023 sean mayores".

"Está claro que el resultado de la elección -amplió- va a depender esencialmente de cómo está la sociedad, económicamente, socialmente, espiritualmente, eso es lo que determina el resultado de la elección, pero los climas políticos ayudan".

"La suerte del Frente Todos y la suerte del Gobierno es la misma", puntualizó Santoro.