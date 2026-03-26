Ley de Glaciares: segunda jornada de la audiencia pública con 200 oradores virtuales

Audiencia virtual

Uno de los principales oradores de este jueves fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma aprobada por el Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo.

“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, agregó.

Asimismo, destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra plenamente operativo tras su publicación oficial en 2018.

El registro sumó en 2024 la actualización de los sectores de grandes desiertos y actualmente mantiene bajo revisión técnica el área de los Andes Centrales. Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.

En cambio, el geólogo Marcelo Placet respaldó la reforma a la ley votada por el Senado y señaló que "escuchamos que la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras, apelando al miedo y al desconocimiento, pero son falsedades”.

Los primeros oradores Muriel Douton, de la provincia de Buenos Aires; María Pía Silva, de la La Rioja, y Juan Pablo Moschen Selva, de Misiones, expresaron su rechazo al método de las audiencias y a la ley que aprobó el Senado para ampliar las inversiones mineras.