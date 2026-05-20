Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada en medio del caso Adorni

DDJJ BULLRICH

La documentación muestra que Bullrich realizó ayer la presentación anual correspondiente al período 2025 mediante el sistema de la Oficina Anticorrupción. El comprobante quedó registrado bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral.

Mientras que la presentación fue recibida formalmente este miércoles por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado, según consta en el expediente administrativo.

Por su parte, Adorni aclaró y generó controversias al asegurar que no estaba en condiciones de presentar esa documentación, debido a que si lo hiciera podría complicar o “entorpecer” la acción de la Justicia.

En paralelo, el Gobierno decidió extender el plazo oficial para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Originalmente, el vencimiento estaba previsto para el 30 de mayo, pero finalmente fue prorrogado hasta el 30 de junio.