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Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada en medio del caso Adorni

La jefa del bloque libertario en el Senado hizo una jugada para presionar investigado al Jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque se senadores de La Libertad Avanza (LLA), presentó este miércoles de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la situación que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial sobre su patrimonio.

La jugada, que se adelantó más de dos meses al plazo legal del 31 de julio, se da en plena tormenta judicial y política que salpica a Adorni y en plena interna dentro del oficialismo.

Mientras que ahora, luego del accionar de Bullrich, en la interna de Casa Rosada sostuvieron: "No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar".

DDJJ BULLRICH

La documentación muestra que Bullrich realizó ayer la presentación anual correspondiente al período 2025 mediante el sistema de la Oficina Anticorrupción. El comprobante quedó registrado bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral.

Mientras que la presentación fue recibida formalmente este miércoles por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado, según consta en el expediente administrativo.

ADEMÁS: El contratista de Adorni aportó más pruebas sobre el pago de US$ 245.000

Por su parte, Adorni aclaró y generó controversias al asegurar que no estaba en condiciones de presentar esa documentación, debido a que si lo hiciera podría complicar o “entorpecer” la acción de la Justicia.

En paralelo, el Gobierno decidió extender el plazo oficial para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Originalmente, el vencimiento estaba previsto para el 30 de mayo, pero finalmente fue prorrogado hasta el 30 de junio.

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