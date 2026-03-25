Ley de Glaciares: tensión en la primera audiencia pública en Diputados

El proyecto ya fue sancionado por el Senado busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

También hubo un momento de tensión entre los diputados Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique por el desarrollo de la sesión y las quejas opositores por la limitaciòn de oradores.

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Al inicio de la reunión, Mayoraz señaló que hoy tenemos “un tema trascendente y la modalidad de participación tiene que ver con el acuerdo de Escazú, que obliga a hacer una audiencia publica con la participaciòn ciudadanal”.

"Un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de Misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”, agregó.

Mayoraz dijo “los diputados tendrán para escuchar y para leer todas las ponencias a través de todos los medios. Todas por igual van a formar parte del expediente para que sean consideradas por los diputados”, al defender el sistema mixto de participación presencial, virtual, por escrito o través de un video.

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El primer orador fue Marcelo Alberto Arteaga, de Chubut, quien señaló: “Los únicos dos arroyos que quedan están contaminados. en Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada"

Con un enfático discurso contra la reforma de la ley de Glaciares, Arteaga dijo: "Tenemos basurales y un campamento. Cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja en las mineras. El pueblo los mira y los va a juzgar. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible en mi pueblo, de 7 días cuatro tenemos agua”.

En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, hizo una fuerte defensa de la minería y señalo: “Nadie mejor nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua”

"La minería resulta indispensable para nuestra provincia, genera empleos que son locales y tiene la posibilidad de desarrollar a otras actividades. Esa falsa dicotomía entre el falso uso del agua y la noble minería. Solo 0,50 del agua se consume para la minería”, agregó.

Fernández dijo que "nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades”.

En cambio, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático pampeana, Vanina Basso, expresó su rechazo a la reforma de la ley de Glaciares y señaló que "el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central".

Dijo que los glaciares y periglaciares" son reservas estratégicas de agua dulce y ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional, sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos".

Las deliberaciones continuarán mañana con el segundo turno de audiencias públicas pactadas por los Diputados.