Escándalo en la AFA: revelan videos del traslado y conteo de miles de dólares

La investigación señala como protagonista a Juan Pablo Beacon, excolaborador directo del tesorero Pablo Toviggino. Los registros audiovisuales lo muestran trasladando fajos de dólares en bolsos, mochilas y hasta cajas de vino desde financieras del microcentro porteño.

Según el informe, el circuito comenzaba en dos financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes -a la altura del 327 y el 456-. Desde allí, el dinero era llevado a una oficina en Lavalle 1718, donde se realizaba el conteo manual de los billetes, el armado de paquetes y su posterior distribución. El destino final, de acuerdo con la documentación, era un domicilio vinculado a la dirigencia.

Las pilas de dólares

Uno de los videos más comprometedores registra a Beacon frente a pilas de dólares mientras certifica el monto recibido. “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”, se lo escucha decir, antes de anunciar que trasladaría el efectivo a otra oficina. Las filmaciones, según se desprende del material difundido, formaban parte de un mecanismo interno de control para documentar cada movimiento y evitar pérdidas dentro de la estructura.

Las imágenes muestran escenas de conteo manual, sobres sellados y códigos identificatorios, una metodología que recuerda a otros escándalos financieros que marcaron la vida institucional argentina.

La operatoria también habría coincidido con maniobras realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban fondos hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente apócrifa. Parte de estos movimientos están bajo investigación judicial.

El esquema sufrió un punto de quiebre en 2021, cuando un asalto durante un traslado de dinero en el barrio de Recoleta generó tensiones internas y profundizó la desconfianza. A partir de ese episodio, se habría decidido registrar en video cada etapa del circuito financiero.