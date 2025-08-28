Lilita Carrió dijo que Karina Milei es el "personaje más oscuro"

Durante una entrevista televisiva, la exdiputada nacional fue contundente al apuntar contra el mandatario: "Ha visto mucha pornografía infantil", afirmó, al señalar lo que describió como una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.

En el mismo reportaje, Carrió sostuvo que la secretaria de la Presidencia actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano. "Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier", sentenció.

"Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, y los insultos y la cuestión perversa y casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho daño a todos, y ese daño es irreparable", dijo la exdiputada sobre el mandatario.

La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe "una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país" y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.

Además, Carrió trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del '90. "La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista", aseguró.

La exlegisladora también sostuvo que "las instituciones no se recrean con gatos ni con gente que no tiene conocimiento ni memorias", y sentenció: "No es posible tener como candidato a diputado a un insultante serial que quiere la balacera como Espert, que es un grosero, ese camino es el de una guerra civil".

Las críticas se extendieron también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible".