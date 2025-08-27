Más audios de Diego Spagnuolo: "Es necesario sacar guita de algún lado"

“Hay una cosa que es tremenda: estoy cobrando dos palos 800 porque me subieron un límite de los aportes. Ahora sigo cobrando dos palos 800, ahora viene Ganancias y la c... de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís: ‘Che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco’”, se lo escucha decir a Spagnuolo en uno de los mensajes difundidos por el canal de streaming Carnaval.

Y continúa: “Yo soy soltero, no tengo hijos. Dos palos 800, en blanco, me sobran. Ahora: ¿tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social? No te cierra, no te cierra... Y arriba mío cobra más un ministro y el Presidente. Yo tengo rango de secretario de Estado”.

Los otros audios

Mientras que en otro de los audios, que fueron grabados en julio de 2024, según aclararon en canal de stream Carnaval, Spagnuolo vuelve a quejarse por los sueldos.

“O sea, loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese p... Todos los funcionarios de Sandra (Pettovello, ministra de Desarrollo Social) se fueron a la mierda porque dicen ‘Bueno, estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano’. No puedo sacar un mango que, a ver, quiero ser muy preciso y no confundir: es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente y que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extras… Y bueno, loco, al que queda, pagale bien”, dice.

“A Victoria la conocen. Saben que ella no chorea. Ahora los Menem dicen ‘no, porque tenemos…’. Flaco, sos Menem. Partimos de esa base. Y te venís a hacer el moralista acá y que tenemos que cuidar el mango, y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hacés después para chupar p... y decir ‘Che, no, mirá, tenemos que subir los sueldos’?. O sea, te ponen en una situación de ir y decir: ‘¿Qué te calienta, si con la que te estás choreando…?’. A mí me pone en esa situación”.

“Esta gente está choreando de una manera... A mí me están desfalcando la agencia, a mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente... Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, no, un delincuente. “Y ‘Lule’, lo que está haciendo… está choreando de una manera… Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores les van a pedir guita”.

“El tema seguramente es que a Karina le debe llegar el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina, porque seguramente le dirán: ‘Es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria... vos Karina te llevaste el tres’. Seguramente le deben hacer una cosa así“.

“¿Te imaginás? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Me quiso meter una mina en una dirección nacional; lo frisé. Me quiso meter de Recursos Humanos; lo frisé. No le dejé meterme nada, acá solamente me lo metió el más importante de todos...Fortuna... para chorear".

“Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno van a decir: ‘Che, flaco, está todo bien, ¿pero venís a pedirme guita con estos delincuentes? Entonces, Javi, ¿qué hago?’“.

“Yo no los jodí más, yo me limito a controlar que lo mío esté ordenadito porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas. Y yo ahí no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasó a mis espaldas. Pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, y es lo que a mí me importa también”.

“La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho’. Son más chorros que los Kirchner. ‘Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia’. Por teléfono, así… tac".

“Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan… yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina".