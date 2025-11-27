La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026

La "ley de leyes" proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

El proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Con la sanción de la Ley de Leyes, el gobierno de Kicillof vuelve a tener un presupuesto aprobado tras prorrogar la reglamentación del 2024.

El Ejecutivo bonaerense prevé continuar con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras obras.

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

En tanto, la Ley Fiscal aprobada incorpora una modificación relevante para el sistema financiero: la aplicación de una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre los rendimientos que obtengan los bancos por la compra de títulos del Estado nacional.

La medida -que no alcanza a bonos provinciales, municipales ni a obligaciones negociables privadas- generó reparos en sectores opositores y en entidades del mercado, que advierten que podría encarecer el financiamiento y elevar de manera sustancial la carga tributaria que las entidades deberán afrontar en Buenos Aires a partir de 2026.

En lo que respecta a los automotores, se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores). Y en el Impuesto Inmobiliario se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.