Patricia Bullrich recibió al canciller de Israel con el eje de "la lucha contra el terrorismo"

La ministra de Seguridad mantuvo un encuentro con el diplomático israelí para reafirmar “el trabajo conjunto en la defensa” de ambas naciones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, para reafirmar “el trabajo conjunto en la defensa” de ambas naciones, como también en “la democracia y la lucha contra el terrorismo”.

“Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

También compartió sobre el encuentro Sa'ar: “Hablamos de los desafíos de seguridad de Israel y Argentina y de las maneras de cooperar”, sostuvo.

Y agregó: “Detallé la promoción del terrorismo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán en Oriente Medio y otros lugares, y la necesidad de designarla como organización terrorista. La ministra siempre ha apoyado a Israel y a la libertad, y lo valoramos”.

Con Javier Milei

El presidente Javier Milei había recibido este miércoles en Casa Rosada al canciller de Israel, quien llegó a la Argentina con una agenda que busca reforzar el vínculo bilateral.

Israel y los Estados Unidos son los dos países con los que la gestión libertaria promueve un completo alineamiento.

En ese marco, el Gobierno Nacional prepara un viaje a Israel para concretar la mudanza de la Embajada argentina a Jerusalén y, paralelamente, el canciller Pablo Quirno dijo que están trabajando en la organización de la nueva visita del presidente Javier Milei al territorio israelí.

El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que, además de la invitación que les hicieron “para viajar en febrero”, la fecha coincidirá con la nueva visita oficial de Milei donde “se terminará de concretar la mudanza” de la Embajada.

“El futuro entre Argentina e Israel y el mundo será próspero, los invitamos a aprovecharse de esas oportunidades, son las que traerán crecimiento a nuestros respectivos países", indicó Quirno.

