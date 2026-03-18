Los dos mejores y los dos peores intendentes de la provincia de Buenos Aires

En relación con la variación respecto del mes anterior —comparando el diferencial de imagen de la medición previa con el de este mes—, el intendente que más creció fue Andrés Watson (Florencio Varela), con una mejora de +3,7 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Julián Álvarez (Lanús), quien registró un descenso de -8,4 puntos.

La encuestadora afirma que el informe de marzo 2026 en el Gran Buenos Aires identifica un enclave de resistencia territorial del peronismo frente al proyecto de Javier Milei, quien, según los datos del informe de Febrero 2026, mantiene un diferencial de imagen negativo en la mayoría de los partidos del conurbano, permitiendo a los intendentes posicionarse como diques de contención y rotagonistas de la estrategia local, provincial y nacional de cara a las elecciones del 2027.

Tambien sostienen que, mientras Casa Rosada apuesta a mantener vigente el recuerdo del gobierno anterior para minar estas bases, el peronismo responde con el control político de estos gigantes poblacionales, destacando el posicionamiento de los intendentes por sobre las figuras centrales del espacio (Kicillof y CFK) y configurando un escenario donde la territorialidad y el caudal de votos de la Tercera Sección siguen siendo la moneda de cambio más valiosa para contrarrestar la amenaza de La Libertad Avanza en la Provincia.