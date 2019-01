En un audio difundido por radio Fénix de La Rioja, se escucha al exintendente de la localidad de Chilecito hablar polémicamente de “la estrategia que se hizo para poder introducir esta enmienda, esta corrección que le hicimos al artículo 120” de la Constitución provincial.

Al mencionar el momento en el que “se pergeñó la estrategia electoral”, Fonzalida reveló que se evaluó que “enero es el mejor mes para hacer la elección”. “Dijeron no va a ir más del 50 por ciento del padrón, entonces el ‘no’ no va poder sacar el 35 por ciento”, se lo escucha.

“Esa fue la especulación, la clave y la inteligencia de esta elección”, sostuvo el legislador, en referencia a la consulta popular a la que efectivamente concurrió apenas el 44% del padrón.

Entonces, el dirigente confesó: “No nos pongamos tristes si no hemos pasado el 50 por ciento, pongámonos contentos, porque esta es parte de la estrategia que se armó en la provincia junto con el gobernador, el fiscal de Estado y todos los diputados que votamos la enmienda”. “Sabíamos que no íbamos a llegar al 50 por ciento”, reiteró, al señalar que “hay mucha gente que está de vacaciones”.

“Ahí está la viveza, porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos, somos bien vivos”, enfatizó y pidió: “Debemos seguir unidos, pase lo que pase, los cargos son lo de menos. El peronismo unido jamás será vencido”.

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela dijo a la prensa que “la elección en la que se habilitó al gobernador Sergio Casas fue transparente”, y sostuvo que “veo difícil que la Corte Suprema haga lugar a los amparos de la oposición”.

Ante las distintas declaraciones de integrantes de Cambiemos de La Rioja, Brizuela explicó sobre una nueva apelación de este sector político ante la Corte Suprema de Justicia que “ésta es una cuestión de índole local. Estamos hablando de la Constitución de los riojanos”