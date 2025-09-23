Luis Caputo calificó como "histórica" la reunión de Milei y Trump

“Fue realmente emocionante la reunión”, señaló Caputo ante la prensa y destacó que Estados Unidos no pidió nada a cambio. Además, aseguró que la relación con el país norteamericano es estratégica y que hay “muchas cosas que vamos a hacer juntos”.

El funcionario explicó que los equipos económicos de ambos países continuaban las conversaciones y que se espera un anuncio oficial del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en las próximas horas. Caputo aclaró: “A mí no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”.

En cuanto al impacto para los argentinos, Caputo resaltó que “la buena noticia es el nivel de apoyo en todo sentido. Las palabras del presidente son más importantes que el apoyo financiero”, y agregó que la reunión superó sus expectativas.

Caputo propone coaliciones políticas

Sobre la política interna, enfatizó que habrá que formar las coaliciones necesarias para garantizar gobernabilidad y avanzar con las reformas que, según él, ningún Gobierno se animó a implementar en 120 años.

Para cerrar, Caputo pidió confianza a los ciudadanos: “Este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya muestra resultados y que sigue trabajando día a día para sacar el país adelante”.

Reconoció que la pobreza heredada es un desafío, pero insistió en que el camino emprendido es el correcto.