En medio de la crisis, Milei ratificó a Luis Caputo y dijo que "las turbulencias lo agrandan"

El mandatario defendió su programa económico y acusó a sectores opositores de intentar frenarlo: “Desde febrero-marzo, cuando percibieron que nuestro plan es exitoso, comenzaron a torpedearlo”.

Además, ratificó la continuidad de Luis “Toto” Caputo en Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, afirmó, al denunciar rumores de desestabilización.

Milei también confirmó que el martes se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, con quien avanzará “en múltiples negociaciones para mejorarle la vida a los argentinos”.

Sobre la oposición, aclaró: “No estamos hablando con Macri, pero no están cerradas las puertas al diálogo. Los desafíos requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado estemos juntos. Hay puentes”. "En el momento de la verdad estamos todos juntos", agregó.