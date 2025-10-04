Luis Caputo se reúne con el secretario del Tesoro y define la ayuda financiera de Estados Unidos

El ministro de Economía se encontrará con Scott Bessent, un funcionario clave de Donald Trump. Buscarán avanzan en un swap de 20.000 millones de dólares. El gobierno de Milei busca blindarse frente a los vencimientos de deuda.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este sábado con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, con el objetivo de avanzar en las negociaciones que permitan obtener al gobierno de Javier Milei un apoyo financiero, en medio de las tensiones previas a las legislativas del próximo 26 de octubre.
Caputo viajó a la capital estadounidense acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. El objetivo del equipo económico será definir el salvataje que la administración de Donald Trump prometió a la Argentina.
En los últimos días, Bessent ratificó su apoyo al gobierno de Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en post de estabilizar la economía argentina y confirmó que se trabaja en un swap de 20.000 millones de dólares. “El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, publicó en su cuenta de la red social X, donde admitió haber mantenido conversaciones con Caputo.
"No estamos poniendo dinero en la Argentina. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de EE.UU. en el hemisferio occidental", explicó el funcionario.
El gobierno de Milei busca blindarse frente a vencimientos de deuda por U$S4000 millones en enero y U$S4500 millones en julio de 2026, y confía en que el acuerdo con Washington le permita enviar una señal de calma a los mercados. “Estamos trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro”, escribió Caputo en sus redes sociales, al repostear un mensaje de Bessent.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció en las últimas horas haber mantenido una conversación “muy buena” con Bessent para coordinar un apoyo económico a la Argentina.
Georgieva señaló que Estados Unidos tiene “amplios planes de asistencia financiera” para el país, incluyendo el “uso de las tenencias estadounidenses de DEG”. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI, con el objetivo de complementar las reservas oficiales de sus países miembros, en este caso las reservas del Banco Central (BCRA), actualmente ubicadas en U$S42.698 millones.
Los DGE, vale recordar, no son una moneda física, sino que su valor se basa en una cesta de cinco monedas (dólar estadounidense, euro, yuan chino, yen japonés y libra esterlina) y los países miembros lo pueden intercambiar por divisas entre ellos o con el FMI.
“Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, sentenció Georgieva.