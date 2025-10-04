Luis Caputo se reúne con el secretario del Tesoro y define la ayuda financiera de Estados Unidos

Caputo viajó a la capital estadounidense acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. El objetivo del equipo económico será definir el salvataje que la administración de Donald Trump prometió a la Argentina.

En los últimos días, Bessent ratificó su apoyo al gobierno de Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en post de estabilizar la economía argentina y confirmó que se trabaja en un swap de 20.000 millones de dólares. “El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, publicó en su cuenta de la red social X, donde admitió haber mantenido conversaciones con Caputo.

"No estamos poniendo dinero en la Argentina. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de EE.UU. en el hemisferio occidental", explicó el funcionario.

El gobierno de Milei busca blindarse frente a vencimientos de deuda por U$S4000 millones en enero y U$S4500 millones en julio de 2026, y confía en que el acuerdo con Washington le permita enviar una señal de calma a los mercados. “Estamos trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro”, escribió Caputo en sus redes sociales, al repostear un mensaje de Bessent.

Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro @SecScottBessent . https://t.co/WejvDJjvQ1 — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2025

El FMI coordina la ayuda financiera con el Tesoro de EE.UU.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció en las últimas horas haber mantenido una conversación “muy buena” con Bessent para coordinar un apoyo económico a la Argentina.

Georgieva señaló que Estados Unidos tiene “amplios planes de asistencia financiera” para el país, incluyendo el “uso de las tenencias estadounidenses de DEG”. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI, con el objetivo de complementar las reservas oficiales de sus países miembros, en este caso las reservas del Banco Central (BCRA), actualmente ubicadas en U$S42.698 millones.

Very good call with @SecScottBessent on coordinating support for Argentina's comprehensive reforms. We discussed the extensive US plans for financial assistance, including the use of US holdings of SDRs. I look forward to talks with the Argentine authorities over the next days. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2025

Los DGE, vale recordar, no son una moneda física, sino que su valor se basa en una cesta de cinco monedas (dólar estadounidense, euro, yuan chino, yen japonés y libra esterlina) y los países miembros lo pueden intercambiar por divisas entre ellos o con el FMI.

“Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, sentenció Georgieva.