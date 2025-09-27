Luis Caputo negó que haya un cepo cambiario y anunció que el Tesoro compró U$S1345 millones

En una entrevista con TN, Caputo argumentó que la disposición "favorece a los argentinos", al permitir que el Tesoro "recomponga aún más reservas", y corta el 'rulo' -tal como se lo conoce en el mercado- que genera ganancias mediante la compra del dólar minorista y la venta posterior en el Contado con Liquidación o en el MEP.

El Ministro destacó que, tras la implementación de la nueva normativa del BCRA, el Tesoro logró adquirir ayer el 77% de los dólares liquidados por el campo, frente al 25% del día anterior. "Compramos 1345 millones de dólares. Esto fortalece el balance del Banco Central y el Tesoro", sostuvo.

El ministro Caputo dijo que Milei le adelantó sobre la derrota en Diputados. El ministro Luis Caputo defendió la medida aplicada por el Banco Central: "Favorece a los argentinos".

Qué dijo Caputo sobre las tensiones con el campo

Asimismo, el funcionario salió a rechazar los cuestionamientos del sector agropecuario y negó que los productores hayan sido perjudicados por la reciente política de retenciones. “No es verdad que no se beneficiaron. Hoy tienen el valor de la soja más alto en 25 años y se aprovecharon del 60% de la reducción de las retenciones”, consideró.

“Los productores siempre tienen la opción de no venderle a los exportadores y ver si les pagan un precio más alto; tienen poder de negociación”, agregó.

En un intento por acelerar el ingreso de divisas y frenar las tensiones cambiarias, el Gobierno había anunciado el último lunes un esquema temporal de retenciones cero para todos los granos, vigente hasta el 31 de octubre o hasta completar un cupo de U$S7.000 millones. La cifra se alcanzó en sólo tres días, tras lo cual se reactivaron las retenciones. Eso provocó malestar en los productores rurales, ya que interpretaron que hubo un entendimiento previo entre el Ejecutivo y las empresas exportadoras.

Acompañado por Juan Pazo, titular de ARCA, y Federico Furiase, director del BCRA, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al apoyo brindado por Estados Unidos y reconoció que el presidente Donald Trump le pidió "gobernabilidad" a Javier Milei durante la reunión mantenida días atrás en Nueva York.

En esa línea, Caputo hizo una autocrítica sobre la pérdida de gobernabilidad del Ejecutivo y reconoció que, como uno de los principales funcionarios del Ejecutivo, "debería haber estado más involucrado en la política". Además, reconoció que la administración de La Libertad Avanza necesita “recomponer la confianza” con el Congreso y los gobernadores para poder impulsar las reformas estructurales y “destrabar” la economía.

Al concluir la entrevista, Caputo arremetió contra el peronismo, al que acusó de tener un "proyecto político" basado en el "negocio del poder", adaptable a cualquier ideología. "Si tiene que hacer de derecha, es de derecha, si tiene que hacer de centro, es de centro, de izquierda, es de izquierda", sostuvo. En contraste, afirmó que el gobierno de Milei tiene "un proyecto de país, que es un país más libre, con menos impuestos y un Estado más eficiente".