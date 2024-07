Luis Lacalle Pou criticó a Javier Milei: "Si es tan importante, deberíamos estar acá todos los presidentes"

Para la ocasión, el jefe de Estado fue representado por la canciller Diana Mondino, ante lo que mandatario uruguayo señaló: “No solo es importante el mensaje, es importante el mensajero. Si el Mercosur es muy importante, acá deberían todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur”.

La ausencia del presidente la segunda economía del bloque se produce después que Milei decidiera no asistir a la cumbre y de que el domingo se presentara en un foro conservador que tuvo lugar en Santa Catarina, Brasil, sitio donde se reunió con el ultraderechista Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño y principal rival político del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En la práctica no fue el único ausente, ya que Gabriel Boric y Gustavo Petro, presidentes de Chile y Colombia, respectivamente, estados asociados del bloque, tampoco estuvieron presentes. Sí participaron los mandatarios de Brasil, de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Luis Arce; y Uruguay, entre otros.

Embed

“La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China”, afirmó Lacalle Pou en su intervención en la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur). Luego aclaró que el planteamiento de su país de arrancar bilateralmente un acercamiento con el gigante asiático “no era caprichoso”. “Es que necesitamos avanzar”, justificó el jefe de Estado uruguayo. “Si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno: ‘Déjenos avanzar en distintas velocidades’”, complementó.

Hablaron Lula, Peña y Arce

Lula lanzó algunos dichos que pueden leerse como dardos a Milei, con quien no tiene una buena relación. “Los buenos economistas saben que el libre mercado no es una panacea de la humanidad. Los que conocen la historia de América Latina reconocen el valor del Estado como planificador e inductor del desarrollo”, apuntó, y luego agregó: “No se justifica revivir experimentos neoliberales que solo han exacerbado las desigualdades en nuestra región”.

Cumbre Mercosur Luis Lacalle Pou Lula.jpg José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay), y Luis Arce (Bolivia), en la cumbre del Mercosur.

Arce, en tanto, lamentó las “declaraciones poco serias” de quienes dijeron que el golpe de Estado en Bolivia había sido un “autogolpe”, algo que puede leerse a la polémica con el Gobierno argentino, que la semana pasada sostuvo que se trató de “una falsa denuncia de golpe de Estado”.

Por su parte, Peña dijo que el Mercosur tiene “fatiga de integración” al inagurar la cumbre de presidentes a la que el bloque llega con un acuerdo con la Unión Europea estancado, una negociación con China llena de obstáculos y la ausencia de Milei. “Estamos un poco con fatiga de integración y tenemos que renovar la cultura de la integración; estos espacios son importantes”, afirmó Peña.