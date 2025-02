Macri felicitó a Milei por prohibir los tratamientos de cambio de género

"En los últimos años, estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas", señaló Macri desde sus redes sociales.

El ex mandatario indicó que "el Reino Unido, por ejemplo, registró un crecimiento tan desmedido que llevó la demanda de 300 tratamientos por año en 2012 a más de 5.000 hacia 2022. No hay acuerdo sobre las causas de ese incremento, pero sí sobre las consecuencias", añadió.

Mauricio Macri felicitó a Javier Milei por prohibir los tratamientos de cambio de género: qué dijo

Y consignó que "en 2020, la Dra. Hilary Cass fue asignada en el Reino Unido para realizar una revisión exhaustiva sobre los servicios de identidad de género en niños y adolescentes. El informe fue presentado en 2024, y sus datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1ro de enero de 2025".

"El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países", añadió.

Y expresó sus felicitaciones al presidente Javier Milei por "la decisión de prohibir los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles".

"Es un gran paso hacia la sensatez y la protección de los niños", concluyó. El Gobierno anunció el miércoles último que quedaban prohibidos los traslados de cárceles por cuestiones de cambio de género, como así también los tratamientos de hormonización y adaptación en menores de 18 años.

Respuesta de la Coalición Cívica

Esa toma de posición del ex mandatario generó una rápida respuesta de la Coalición Cívica, desde donde el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, le recomendó recurrir a mejor “evidencia científica”.

— maxi ferraro ️ (@maxiferraro) February 7, 2025

"Como ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex Presidente, te recomiendo recurrir a mejor evidencia científica y jurídica y consultar a los excelentes equipos de profesionales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente conocés, o a los ministros de Salud que te acompañaron en el gobierno nacional", le reclamó Ferraro al ex mandatario.