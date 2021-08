Manes: La gente no quiere vivir de planes; necesita trabajo

-¿Cómo ve a la provincia?

-Hay una sociedad resignada, frustrada, que no cree en nada. Yo puedo mirar a los ojos a la gente y decirles que no renuncio a mi país. Y la gente toma muy bien eso. Estoy contento porque es la mejor manera de contribuir en estos momentos trágicos que vive el país. En el Conurbano y La Matanza recibimos eso: nos ven como alguien que se comprometió con su gente. Hasta me emociona.

-¿Qué opina de la escandalosa foto del Presidente en la reunión privada en Olivos y qué le sugiere respecto de la ejemplaridad como atributo de la función pública?

-Está muy mal lo que hizo el Presidente. Está muy claro que no cumplió con la norma que él mismo dictó en un decreto. Yo vengo hablando que la Argentina necesita una revolución ética desde hace años, por más que encaremos el progreso con políticas de estado en un gran acuerdo que necesitamos, hace falta una revolución ética y moral. Si no, no vamos a poder superar esta frustración. Y la igualdad ante la ley es una de las bases del espíritu de vida republicano y democrático. El Presidente debe dar explicaciones. Hay 110 mil muertos al día de hoy, hay médicos, camilleros y enfermeros que ponen en juego su vida para cuidarnos, miles de hijos que no pudieron velar a sus padres, miles de chicos que no pudieron tener clases con un impacto emocional y psicológico tremendo. Argentinos que perdieron su negocio y su trabajo. Entonces, para mi la foto no es solamente la imagen de un delito, es la evidencia de una falta de humanidad. La gota que rebalsa el vaso de la indignidad. La gente está frustrada y se siente abandonada.

-¿Cómo le cayó la negativa de Diego Santilli a debatir públicamente antes de las PASO?

-Creo que tenemos que debatir. Le pido a Dios que intercambiemos ideas, es muy importante que el electorado decida a partir de propuestas. Es importante para la oposición debatir cómo hacer un salto cualitativo para superar el modelo kirchnerista. Tenemos que discutir qué modelo de país queremos y para eso es importante debatir.

-¿Qué responde a las críticas de algunos de sus adversarios que dijeron que usted no sabe de Salud Pública?

- Respondo a esa crítica en la persona de quien la hizo. El doctor Gollán hizo una pésima gestión de la crisis. Casi la mitad de los muertos por la pandemia en el país se contabilizan en provincia de Buenos Aires. Es el ministro que manejó con miedo, con el impacto psicológico educativo que va durar por décadas, creando falsos dilemas como economía vs. salud, cuarentena vs. muertes, escuelas abiertas y cerradas. Y además, renunciando como ministro en medio de la pandemia para ser candidato. Festejando, cantando y abrazándose cuando decidió dar el paso al costado.

-¿Qué opina de la propuesta de Victoria Tolosa Paz de aumentar los impuestos directos?

-!Basta de impuestos! Los argentinos estamos asfixiados por los impuestos. Somos uno de los países con mayor presión impositiva del mundo. Los argentinos estamos con freno de mano. Necesitamos una emergencia laboral, trabajo genuino, liberar la producción, ayudar a las pymes para generar empleo. Creo que las fórmulas de Tolosa Paz son las que nos llevaron a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de rumbos. Sacar el freno de mano es liberar el talento argentino.

-Es candidato de la UCR, un partido que supo tener debate de ideas y programa. ¿Cómo concilia esas características con una campaña donde el enfrentamiento personal y la chicana parecen ser dominantes?

-Me afilié a la UCR en el 92, en pleno menemismo. No me siento solamente el candidato del partido radical. Me siento un ciudadano con pertenencia radical que dio un paso adelante, que dijo basta y que decidió involucrarse más con la Argentina. La verdad es que la nuestra es una coalición que no es solo el radicalismo, está el PRO, está Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante el anterior gobierno, está Ramón Lanús del PRO, que puede ser el futuro intendente de San Isidro, está el peronismo con Joaquín de la Torre... Justamente lo que vengo a hacer es debatir la agenda de la modernidad, del desarrollo para introducir definitivamente a la Argentina en el siglo XXI. Y a poner mi granito de arena para unir a los argentinos. Necesitamos líderes que nos unan y no que nos dividan, que nos lideren con la esperanza y el ejemplo y no con el miedo. Quiero debatir, vengo a traer propuestas, vengo a discutir el paradigma de la revolución del conocimiento que para mi es algo equivalente a lo que hicimos los argentinos en el 83, que fue la reconstrucción de la democracia. Hoy tenemos que reconstruir el país. Al país había que reconstruirlo antes de la pandemia y ahora la pandemia ha dejado expuestos los déficit estructurales del país. No le podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de educación, de salud de calidad.

-¿Qué medidas propone para salir del pozo en que está la educación argentina. Medidas en el corto plazo?

-Una revolución educativa dentro de un proyecto de país. Argentina carece de proyecto estratégico de país. Lo que nos ha complicado la vida a los argentinos son las políticas pendulares. No tenemos una gran política de estado de la democracia. Creo que la política de estado que nos merecemos es la revolución del conocimiento. Hoy los chicos no creen -como sí creíamos nosotros en otro tiempo- que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. Cuando éramos chicos pensábamos que si uno era honesto, trabajaba y se educaba iba a progresar. Y fue cierto, porque nos pasó. Ese país no existe más. Eso no se cambia con una ley, se requiere un clima de época nuevo. Entender que el mundo cambió, nos guste o no, y que se basa en la educación, en la ciencia y en la tecnología. Y si la Argentina no entra en ese camino, va a quedar más desfasada.

-¿Qué propondría para transformar los planes sociales en empleo genuino?

-Una de nuestras prioridades para reconstruir la Argentina es crear trabajo. Estamos en una emergencia laboral y es urgente crear políticas que frenen la destrucción de empleo y la precarización del trabajador. El futuro del trabajo es fluido e incierto y tenemos que proteger el derecho de los trabajadores. No es cierto que la gente quiere vivir de planes, la gente quiere vivir de su trabajo. Esto me lo dicen todo el tiempo en mis recorridas por el Conurbano: necesitamos trabajo. Lo primero que hay que hacer es mejorar la educación con acceso al trabajo. El segundo pilar es construir un régimen de emergencia laboral que facilite la contratación de nuevos trabajadores en la pospandemia y también poner en marcha un régimen para los trabajadores independientes, que a la vez los haga contribuyentes y los proteja de la precarización laboral.