Marcela Pagano acusa a Adorni de no tener el "culo limpio" y amplía su denuncia en Comodoro Py

Embed @madorni te voy a enseñar como cuando tenes el culo limpio, las acusaciones se aclaran en el momento y se caen como un piano. El 22/3/23 vendí mi departamento que había comprado a mis 24 años. Con ese dinero y ahorros declarados ante AFIP ese mismo año compré en agosto 2023 otro… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 30, 2026

También remarcó que su actividad en empresas vinculadas a la producción televisiva corresponde a trabajos previos a su asunción como diputada, y que todos los ingresos fueron facturados y registrados formalmente. En esa línea, aseguró que no ejerce el periodismo de manera rentada desde que asumió, aclaró que su pareja no mantiene vínculos contractuales con el Estado y rechazó las acusaciones sobre supuestos retornos de dinero de asesores, a las que calificó como falsas.

La denuncia y la contraofensiva

La legisladora sostuvo que parte de los ingresos generados por publicidad en un programa emitido por la TV Pública habrían sido derivados a una firma en el exterior. Según su planteo, esos fondos se canalizaban a través de una estructura empresarial que incluiría una sociedad en Uruguay, lo que -de comprobarse. podría implicar maniobras para evitar cargas impositivas en Argentina.

Pagano afirmó que conoció de primera mano el funcionamiento del esquema tras haber participado del ciclo televisivo en 2023. “Me manifestaron que trabajaban como socios”, aseguró, en referencia a Adorni y Grandío. También cuestionó el uso de recursos públicos en la producción del programa y la presencia de auspiciantes relevantes, como YPF, pese a que —según dijo— no se trataba de un envío de alta audiencia.

Durante su presentación en la Cámara de Diputados, Adorni rechazó las acusaciones. Negó haber intervenido en contrataciones vinculadas a terceros con los que tuviera relación previa y aseguró que no existe ningún contrato entre la TV Pública y Grandío.

Adorni en el Congreso 29 4 26 M Manuel Adorni durante su informe de gestión en Diputados, donde rechazó las acusaciones y negó vínculos contractuales con el productor mencionado en la causa.

En paralelo, un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. La causa quedó a cargo de María Servini.

La diputada desestimó la acusación y sostuvo que se basa en ingresos declarados correspondientes a su etapa previa como periodista. En línea con sus publicaciones recientes, insistió en que todos sus bienes están debidamente registrados y que puede justificar el origen de sus fondos.

Pagano también explicó su ausencia en la sesión informativa en Diputados, donde debía exponer Adorni. Señaló que priorizó avanzar con la denuncia judicial antes que participar de lo que calificó como “un espectáculo”.

La causa ahora queda en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación sobre el presunto circuito financiero denunciado.