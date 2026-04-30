Tailhade denunció que la esposa de Adorni usa autos oficiales y el Gobierno lo acusa de espía

Lejos de evadir el tema, Adorni utilizó su tiempo de respuesta para lanzar una acusación directa de inteligencia ilegal. El funcionario sostuvo que el nivel de detalle aportado por Tailhade solo podía provenir de un seguimiento clandestino.

"Lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al Jefe de Gabinete y a su familia. Esa información es de dudosa procedencia y está peligrosamente cerca de ser una amenaza", sentenció Adorni, hablando de sí mismo en tercera persona.

El jefe de Gabinete vinculó el episodio con prácticas de "país bananero" y aseguró que no cederá ante lo que calificó como "aprietes".

Tras la denuncia de Tailhade, el Gobierno Nacional prepara una denuncia por espionaje contra el diputado. Lo llamativo es que el delito escogido –espionaje ilegal en lugar de calumnias e injurias o alguna figura similar– termina confirmando que la información difundida por Tailhade evidentemente era cierta.

Según comentaron en A24, “altísimas fuentes” del Poder Ejecutivo ya tomaron la decisión de “denunciar a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal”. Desde Casa Rosada argumentan que sus dichos “ponen en riesgo a la familia del jefe de Gabinete Manuel Adorni”. La presentación judicial sería realizada en los próximos días.