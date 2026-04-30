Tailhade denunció que la esposa de Adorni usa autos oficiales y el Gobierno lo acusa de espía

El diputado afirmó que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, goza de custodia de la Policía Federal y utiliza vehículos estatales para salir a bares con amigas. En Casa Rosada lo van a denunciar por espionaje, lo que confirma sus dichos.
Durante el informe de gestión que realizó Manuel Adorni en el Congreso, el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, cuestionó el despliegue de seguridad que rodea a la familia del jefe de Gabinete. Según el legislador opositor, la esposa de Adorni cuenta con una custodia de seis efectivos de la Policía Federal (PFA) que rotan para cubrir las 24 horas, utilizando recursos públicos para actividades cotidianas.
“Desde el momento en que usted asumió en la Vocería, su esposa tiene custodia policial, un auto oficial –un Ford Focus en aquel momento– y tres equipos que cumplen el servicio de custodia de 24 por 48 horas. Son efectivos de la Policía Federal que se ocupan de la custodia de su esposa. El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda en Palermo”, precisó el legislador esta tarde.
Además, mencionó que la Policía “la espera hasta las 4 de la mañana” para “llevarla a su casa” luego de cada salida. “¿Qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa Bettina Angeletti o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace dos años? ¿Y para qué la custodia, para que la lleve a La Fernetería con sus amigas a tomar unas copas y la devuelva a las 4 de la mañana a su casa?”, remató Tailhade.
Lejos de evadir el tema, Adorni utilizó su tiempo de respuesta para lanzar una acusación directa de inteligencia ilegal. El funcionario sostuvo que el nivel de detalle aportado por Tailhade solo podía provenir de un seguimiento clandestino.
"Lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al Jefe de Gabinete y a su familia. Esa información es de dudosa procedencia y está peligrosamente cerca de ser una amenaza", sentenció Adorni, hablando de sí mismo en tercera persona.
El jefe de Gabinete vinculó el episodio con prácticas de "país bananero" y aseguró que no cederá ante lo que calificó como "aprietes".
Tras la denuncia de Tailhade, el Gobierno Nacional prepara una denuncia por espionaje contra el diputado. Lo llamativo es que el delito escogido –espionaje ilegal en lugar de calumnias e injurias o alguna figura similar– termina confirmando que la información difundida por Tailhade evidentemente era cierta.
Según comentaron en A24, “altísimas fuentes” del Poder Ejecutivo ya tomaron la decisión de “denunciar a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal”. Desde Casa Rosada argumentan que sus dichos “ponen en riesgo a la familia del jefe de Gabinete Manuel Adorni”. La presentación judicial sería realizada en los próximos días.
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