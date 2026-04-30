La CGT se moviliza este jueves a Plaza de Mayo

En relación con la situación económica, eje de los reclamos de este jueves por parte de los manifestantes, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal”, al tiempo que consideró una “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo, señalando que “la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.

En ese marco, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. También, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”. El líder sindical lo mencionó en referencia a la necesidad de generar una alternativa política que supere al peronismo tradicional e incorpore a distintos sectores.

Existen distintas organizaciones detrás de ese objetivo. Una es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que también prometió estar en Plaza de Mayo luego de diversas conversaciones con el triunvirato con quien mantiene una excelente sintonía.

La Iglesia, en tanto, tomó distancia. La cúpula eclesiástica no quiso formar parta de la jornada de protesta a pesar de la invitación cegetista. En la calle Azopardo lamentaron la decisión de la dirigencia en medio de un panorama económico crítico.

En relación a los servicios que funcionarán, el transporte será uno de los puntos clave de la jornada y podría presentar un funcionamiento irregular según la adhesión sindical. Los trenes, gracias al cese de actividades que anunció La Fraternidad, tendrán interrupciones.

Algunos sectores confirmaron que no tendrán funcionamiento normal, lo que impactará en distintos servicios: Recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo y logística y dependencias estatales gracias a las medidas de retención de tareas de UPCN y ATE.

Para Jorge Sola, otro de los triunviros, la protesta de este jueves puede ser un primer paso hacia medida de mayor contundencia: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.

Operativo

Entre las principales arterias, que estarán congestionadas por las columnas que marcharán a la histórica plaza, sobresalen: Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos y su continuación, Callao; Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, Avenida 9 de Julio, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano, entre otras.

El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.

La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.

Desde la cartera de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva se advirtió que el Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para la movilización de la CGT. El despliegue incluirá vallado en la zona de Plaza de Mayo, controles en accesos a la Ciudad y el despliegue de alrededor de 1.000 efectivos.