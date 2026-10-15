La reforma laboral aprobada por el Congreso ya se encuentran plenamente vigente.

En sus fundamentos, el juez sostuvo sobre la falta de claridad técnica de la ley y el riesgo de que su aplicación generara perjuicios de difícil reparación antes de que se resuelva la constitucionalidad.

Por su parte, desde el Gobierno se había solicitado el rechazo de la cautelar, argumentando que los perjuicios invocados eran meramente conjeturales. Los abogados del Ejecutivo sostuvieron que la norma buscaba “desincentivar abusos procesales” y “otorgar previsibilidad financiera” a las unidades productivas frente a litigios laborales.

“El párrafo introducido por el artículo 10 de la ley 27.802 carece de claridad en su redacción, circunstancia que conduce a conformar una incertidumbre que amerita la suspensión cautelar solicitada sobre la base de los principios enunciados precedentemente”, dijo el juez en su resolución.

De todos modos, el tribunal priorizó la protección cautelar al entender que existía la verosimilitud del derecho invocada por los letrados.