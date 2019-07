"Hace cuatro años decían basta de la resignación, basta al abandono. Decían basta, como se plantan hoy millones de mujeres, diciendo basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron ni una sola pelea por los bonaerenses", fustigó la Gobernadora.

Vidal recogió el guante de la polémica desatada días atrás por los dichos del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien afirmó que antes de dejar a sus hijos al cuidado de Vidal prefería dejarlos con Ricardo Barreda, el femicida que mató a su esposa, suegra y dos hijas. En un discurso destinado a las mujeres, la gobernadora resaltó, además, que el "Ni una menos no es de nadie" y "no tiene color político".

"A esas mujeres les digo: ahora las necesitamos más que nunca, el 11 de agosto tenemos que decir que somos millones defendiendo a nuestro hijos, acá estamos, de acá no nos movemos, este es nuestro lugar", enfatizó Vidal al cerrar el encuentro, del que participaron también la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y la precandidata a diputada nacional María Luján Rey.

"La Legislatura que se viene que va a tener 50 por ciento de mujeres y 50 de varones, es un hecho concreto. En la Justicia se nombraron 50 por ciento de mujeres y 50 de varones. Hay penales manejados por mujeres, eso no es sarasa, son hechos concretos que ya sucedieron y van a seguir sucediendo, porque no tiene color político, porque eso no es de nadie y es de todas", recalcó la mandataria provincial.

En ese sentido, completó: "Vamos a seguir fortaleciendo las políticas para que no haya ni una menos, porque el Ni una menos es de todas. Por eso, esas más de 20 mil llamadas que se perdían por año y no eran respondidas hoy son atendidas, hoy hay alguien escuchándolas".

"De lo que se trata esta elección es el futuro de nosotras y de nuestros hijos, de todos los hijos de la provincia, de esos que parimos pero también de los que no parimos, pero son nuestros y nos importan igual", señaló Vidal.