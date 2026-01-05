La izquierda, ATE y la CTA marcharon contra la intervención de EE.UU. en Venezuela

Bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, las organizaciones se agolpaban en la vereda, mientras las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaban un operativo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes. Como parte de la protesta, los manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos.

Por la izquierda asistieron los diputados nacionales Myriam Bregman y Néstor Pitrola. Al finalizar el encuentro, Pitrola calificó como “de enorme importancia” la marcha prevista y sostuvo que “debe ser multitudinaria”. En ese marco, denunció lo que definió como una “brutal agresión militar norteamericana contra Venezuela” y afirmó que el objetivo es imponer “un gobierno bajo su tutela y apropiarse del petróleo de la principal reserva petrolera mundial”.

En este momento estamos movilizando a la Embajada de EEUU para denunciar la invasión militar y política del imperialismo norteamericano en Venezuela

Según el legislador, esta situación “abre la puerta a transformar toda América Latina en territorio de pillaje, gobiernos títeres y desembarcos militares”, y comparó el escenario actual con intervenciones históricas de Estados Unidos en la región, como Guatemala en 1954, Santo Domingo en 1965 y Panamá en 1989.

Pitrola también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de mantener un “alineamiento cipayo y servil” con Washington. “Tenemos que rechazar desde las calles este rumbo que compromete a la Argentina y la devuelve al patio trasero del siglo pasado”, afirmó.

En su intervención final, el dirigente del Partido Obrero advirtió que el conflicto forma parte de “una disputa por el dominio del hemisferio con otras potencias, en especial China”, en un contexto de creciente tensión internacional. Mencionó además la amenaza de una nueva intervención, el despliegue militar en el Caribe y el embargo petrolero como parte de la presión sobre Venezuela.

Además de Hugo Yasky y Roberto Baradel por la CTA de los Argentinos, por los movimientos sociales hizo lo propio el referente de Quebracho Fernando Esteche, entre otros dirigentes.

“Nos hemos convocado para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y el secuestro de Maduro. Estamos reclamando por la restitución del sistema legal y legítima venezolano”, expresó Esteche.

Desde la movilización, el jefe de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, destacó que “distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones populares de Argentina nos movilizamos para decir no a la agresión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre su pueblo y sobre toda Latinoamérica”.

“Nuestro continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo. Para eso es indispensable que los yankis se vayan de este territorio”, expresó el dirigente desde sus redes sociales.

También sostuvo que las organizaciones reclaman la “inmediata libertad del secuestrado presidente de Venezuela. Exigimos también al Congreso Nacional que repudie esta acción militar. La soberanía de los pueblos es un patrimonio fundamental y no vamos a permitir que (Donald) Trump ni Milei lo puedan romper con el neofascismo y sus acciones violentas”.