Delcy Rodríguez invitó a EEUU a trabajar en una "agenda de cooperación"

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", escribió Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta de X, en sintonía con la transición que proclamó Trump el pasado sábado tras la detención del líder chavista.

"Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", agregó la presidenta encargada del gobierno bolivariano.

Además, sostuvo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Tras la captura de Maduro, Trump había asegurado que Rodríguez estaba dispuesta a "hacer lo necesario para hacer Venezuela grande otra vez".

No obstante, la dirigente venezolana rechazó esas declaraciones y aseguró públicamente que su objetivo es "defender los recursos naturales" de su país. En el mismo tono, había exigido que que liberen al líder chavista. "Nunca más seremos una colonia", enfatizó. Ahora, tras las presiones, cambió de discurso geopolítico.

De hecho, Rodríguez encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros.

En la reunión, el gabinete chavista informó la creación de una comisión que buscará la liberación del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo, fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes comparece ante un juez en esa ciudad.