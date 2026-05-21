Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: "No subestimen al presidente"

"Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la cámara de diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", respondió el vicepresidente de La Libertad Avanza.

Por su parte, Martín Menem reveló que el sábado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro". "Si el presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

Asimismo, reveló que se trata de una persona que cree que los problemas se resuelven "en el vestuario", y hacia adentro. Además, descartó tener intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei. "Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe", precisó.

Por último, confirmó asistencia a la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial. "Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", concluyó Menem.