Manuel Adorni asume el lunes y señala que el de Guillermo Francos era un ciclo cumplido

El flamante jefe de Gabinete remarcó que su antecesor Guillermo Francos fue una “pieza clave” de la gestión del presidente Javier Milei, pero que “había un ciclo cumplido”.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

El desembarco de Adorni en la jefatura de Gabinete sitúa a un hombre de la extrema confianza del Presidente en una posición estratégica. Su arribo, sumado al aún no confirmado ascenso de Santiago Caputo de asesor a ministro, busca equilibrar el llamado “triángulo de hierro” que conforman Milei, su hermana y Caputo, figuras que gobiernan desde el corazón de Balcarce 50.

Reformas estructurales

Tras conocerse la designación, Adorni agradeció vía redes sociales la “confianza” del jefe de Estado y aseguró que su principal tarea será “profundizar las reformas estructurales” del Gobierno. También reconoció el respaldo de Karina Milei, de quien depende formalmente como funcionaria de Presidencia, y del resto de los ministros.

La salida de Adorni del rol de vocero no implicará un alejamiento de la comunicación oficial. Aunque dejará la tarea diaria de las conferencias de prensa, seguirá siendo una figura central en la estrategia comunicacional del mandatario, en un esquema marcado por fuertes presencias mediáticas y un uso intensivo de redes sociales.

Su reemplazo en la vocería recaerá en Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa y mano derecha de Adorni en la relación con los medios. Lanari, de larga trayectoria junto al ahora jefe de Gabinete en radio y televisión, llegó al Gobierno en diciembre de 2023 con el aval del propio Adorni. Su asunción formal aún no fue anunciada, pero se da por descontada en la Casa Rosada, donde ya coordina la agenda informativa.

El nombramiento de Adorni también repercute en la política porteña. El vocero había sido electo legislador en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 18 de mayo, encabezando la lista de La Libertad Avanza. Sin embargo, no asumirá su banca para dedicarse de lleno a su nuevo rol. En su lugar, tomará posesión el primer suplente de la lista, Tomás Kohen, referente libertario de la Comuna 7, quien será acompañado en la bancada por figuras como Cecilia Bertoni, Alberto Arena y Verónica Genovese.