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La oposición busca sesionar sobre el endeudamiento familiar y Discapacidad

Encabezada por el peronismo, intenta reunir los 129 legisladores necesarios para lograr el quórum y abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados. Las claves del debate sobre dos cuestiones que incomodan al gobierno nacional.

La oposición se acerca al quórum que le permitirá sesionar este miércoles 9 de septiembre en Diputados, con el objetivo de marcarle la cancha al Gobierno y emplazar a las comisiones que deberá fijar un plazo determinado para dictaminar los proyectos acerca de la morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad.

Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, tienen el desafío de mantener unida a la mayoría que construyó en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas. Además, deberá acordar cuáles serán los proyectos que pedirán que se traten en las comisiones del medio centenar que se presentaron, para poder hacer el pedido de emplazamiento ya que tienen diferentes giros.

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Con la convocatoria oficial a la sesión realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, se multiplicaron las negociaciones de la oposición para conservar bloques que hasta ahora fueron aliados del Ejecutivo nacional, tal el caso de los legisladores cercanos a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

A partir de esos respaldos, la oposición confía en superar las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión. La cuenta incluye a Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros monobloques.

La oposición se ilusiona con formar un "frente anti Milei" en el Congreso.

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Diputados: las claves del debate sobre endeudamiento familiar y Discapacidad

En el caso de la emergencia en Discapacidad, el debate ya tiene una historia previa y no se buscará innovar: se intentará emplazar a las comisiones de Discapacidad (cabecera), Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, el escenario es más complejo, no sólo porque la dispersión de giros y la variedad de proyectos resulta mayor, sino también porque no existe un derrotero previo que sirva como antecedente para sugerir un esquema de comisiones determinado.

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De todos modos, es una certeza que la comisión de Finanzas será cabecera del debate y que también intervendría la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kirchnerista Hugo Yasky (Unión por la Patria), y Presupuesto y Hacienda.

Una vez emplazadas las comisiones empezará un arduo trabajo para unificar la multiplicidad de iniciativas: en el caso de endeudamiento familiar, sólo tomando a Unión por la Patria, existen 18 expedientes diferentes.

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