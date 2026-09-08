La oposición busca sesionar sobre el endeudamiento familiar y Discapacidad

La oposición se ilusiona con formar un "frente anti Milei" en el Congreso.

Diputados: las claves del debate sobre endeudamiento familiar y Discapacidad

En el caso de la emergencia en Discapacidad, el debate ya tiene una historia previa y no se buscará innovar: se intentará emplazar a las comisiones de Discapacidad (cabecera), Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, el escenario es más complejo, no sólo porque la dispersión de giros y la variedad de proyectos resulta mayor, sino también porque no existe un derrotero previo que sirva como antecedente para sugerir un esquema de comisiones determinado.

De todos modos, es una certeza que la comisión de Finanzas será cabecera del debate y que también intervendría la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kirchnerista Hugo Yasky (Unión por la Patria), y Presupuesto y Hacienda.

Una vez emplazadas las comisiones empezará un arduo trabajo para unificar la multiplicidad de iniciativas: en el caso de endeudamiento familiar, sólo tomando a Unión por la Patria, existen 18 expedientes diferentes.