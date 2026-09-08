Islas Malvinas: el Gobierno inició más sanciones por actividades hidrocarburíferas ilegítimas

La ampliación de los procedimientos responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos, de acuerdo con la información oficial.

El Gobierno nacional indicó que continuará avanzando en esa identificación e iniciará los sumarios destinados a sancionar a todos los responsables. “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Milei.