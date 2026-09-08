Gustavo Sáenz: "Argentina necesita reglas claras"

" La Nación se está dando cuenta que la salida es por el Norte. Está cambiando la matriz productiva tradicional de la Argentina y se está poniendo en valor a las provincias. Esto nos da la posibilidad de hablar de federalismo. Todas las provincias tienen que tener la oportunidad. Desde el que nació en San Antonio de los Cobres hasta quien nació en Puerto Madero. Oportunidades en salud, educativa, en trabajo. Porque hoy en las provincias tienen más fuerza y poseen lo que la Nación necesita mostrar al mundo", agregó Sáenz Sáenz en el auditorio principal del Museo MALBA de la Ciudad de Buenos Aires.