Máximo Kirchner a Milei: "Si quiere que al CCK le ponga Conan, pero que pare los despidos"

El diputado nacional de Unión por la Patria y Jefe de La Cámpora explicó que si Milei revierte su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), “le envía fondos y alimentos a los comedores, y deja de hacer despidos masivos en el Estado”, le parecería “una anécdota” que impulse el cambio de nombre del CCK, lo que calificó de “fuego de artificio”.

“No me interesa, no tengo problemas, pero que lleguen las cosas para la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro”, aseguró el dirigente en declaraciones a AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.

La decisión del cambio de nombre del CCK

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el martes la decisión del Gobierno de cambiarle el nombre al CCK, uno de los emblemas del kirchnerismo. Dijo que el organismo “dejará de llamarse como tal”, en conferencia de prensa en Casa Rosada, y que se le dará paso a un nuevo nombre”: “La decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”.

El Poder Ejecutivo no definió aún el nuevo nombre del CCK. Se pensaba en ponerle Centro Cultural Borges, pero esa idea no prosperó. Actualmente, el Gobierno estudia volver al nombre original -Centro Cultural del Bicentenario-o usar el de dos próceres: Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento..