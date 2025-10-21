Milei confirmó que habrá cambios en el Gabinete tras las elecciones

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito", afirmó en declaraciones a la TV Pública.

El mandatario insistió en que busca consolidar un equipo capaz de profundizar su programa de reformas y no descartó la incorporación de figuras provenientes del PRO.

También pidió al electorado concurrir a las urnas y advirtió que el kirchnerismo intenta "subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar". "Esta es la esencia del kirchnerismo", expresó en diálogo con Guillermo Andino.

Nueva defensa de swap

Milei también aprovechó para defender el 'swap' (intercambio de monedas) con los Estados Unidos, un acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares entre el Banco Central (BCRA) y el Departamento del Tesoro norteamericano concretado este lunes.

"Esto asegura que la Argentina va a honrar su deuda, bajará el riesgo país y la expectativa de devaluación. Entonces vuelve el crédito, se recupera la actividad económica y el empleo", aseguró.

Finalmente, Milei consideró que las legislativas serán "un momento bisagra" para viabilizar sus proyectos en el Congreso de la Nación.

"Costó mucho conseguir la democracia, por eso les pido que vayan a votar. Hay que elegir entre libertad o esclavitud, entre estabilidad económica e inflación desbordante", concluyó.