"Los salarios reales están mejorando en general" aseguró el vocero Adrián Ravier

El funcionario sostuvo que el Gobierno no observa una situación de crisis económica y destacó la evolución de los ingresos, las exportaciones, la producción y la inflación. También confirmó detalles del anuncio sobre Malvinas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier afirmó que “los salarios están mejorando en general” y defendió el rumbo económico del Gobierno debido a que “la situación con Javier Milei desde 2023 es que la Argentina está mejor, estamos mejor en materia de exportaciones, de producción, de bajar la inflación, en bajar la pobreza bajar, la indigencia, estamos mejor en materia de seguridad."
"Yo no entiendo bien cómo no lo ven la cantidad de aspectos en los cuales la Argentina está saliendo adelante”, sostuvo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
El vocero también destacó que “Los números dicen que la situación está mejorando. De nuevo, no quiero ser insensible con quienes tienen una percepción distinta, se respeta todo. Pero no vemos, por lo menos desde el gobierno, una situación crítica. No vemos crisis económica”, afirmó.
En ese sentido, Ravier remarcó: “Los salarios reales están mejorando en general. Acá habría que ir a los números, es uno de los temas que hoy también lo tratamos en la reunión de gabinete”. Luego agregó: “En los informales tenemos subas de más del 60%, lo cual es sumamente importante. El monotributo está generando ingresos más altos también. Y en lo que refiere a los formales, que a algunos les preocupa, vemos una situación más estable”.
Consultado por una posible mejora para los jubilados, el portavoz evitó anticipar medidas y aseguró que informará cualquier novedad. También fue interrogado sobre la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para actualizar los haberes o el bono de la mínima. “Para disponer de ese fondo y volcar dinero a jubilados, se requiere un mecanismo complejo, hay que llevarlo al Congreso, hay que habilitarlo”, explicó.
Ravier confirmó además que Javier Milei brindará este jueves a las 21 una cadena nacional sobre Malvinas. El Presidente grabará el mensaje durante la tarde en la Casa Rosada y, según explicó el vocero, estará destinado a comunicar los avances diplomáticos vinculados con la soberanía de las islas.
Sobre el contenido del anuncio, Ravier señaló que "el mensaje está siendo trabajado por el Presidente, junto al Canciller Pablo Quirno y a la Secretaría de Inteligencia de Estado”. Ante las consultas sobre la participación de la SIDE y los detalles del mensaje, aclaró: “Por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional”.
El vocero insistió en que todavía no podía ampliar la información disponible sobre el anuncio presidencial: “No puedo decir mucho no tengo información. No puedo ampliar me pidieron”. La cadena nacional será el eje de la comunicación presidencial del jueves, mientras el Gobierno mantiene bajo reserva los detalles de los avances diplomáticos que serán presentados por Milei.
Por otra parte, Ravier fue consultado por el rol de Victoria Villarruel y su participación institucional durante la eventual visita del papa León XIV a la Argentina. “Si bien cumple un rol institucional, Victoria Villarruel no es parte del gobierno”.
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