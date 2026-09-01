"Los salarios reales están mejorando en general" aseguró el vocero Adrián Ravier

Adrián RAVIER: "NO ENTIENDO COMO NO LO VEN. LOS ASPECTOS EN LOS CUALES ARGENTINA ESTÁ SALIENDO ADELANTE. ¿SERÁ QUE NO?"...@FabianWaldman le preguntó al vocero presidencial acerca de los salarios. Ravier sostuvo que "los números dicen que la situación está mejorando, en una… pic.twitter.com/GaRhtOERYn — FM La Patriada (@FMLaPatriada) September 1, 2026

Consultado por una posible mejora para los jubilados, el portavoz evitó anticipar medidas y aseguró que informará cualquier novedad. También fue interrogado sobre la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para actualizar los haberes o el bono de la mínima. “Para disponer de ese fondo y volcar dinero a jubilados, se requiere un mecanismo complejo, hay que llevarlo al Congreso, hay que habilitarlo”, explicó.

Ravier confirmó además que Javier Milei brindará este jueves a las 21 una cadena nacional sobre Malvinas. El Presidente grabará el mensaje durante la tarde en la Casa Rosada y, según explicó el vocero, estará destinado a comunicar los avances diplomáticos vinculados con la soberanía de las islas.

Adrián Ravier fue designado vocero de Javier Milei. Reemplazará a Manuel Adorni en el cargo.

Sobre el contenido del anuncio, Ravier señaló que "el mensaje está siendo trabajado por el Presidente, junto al Canciller Pablo Quirno y a la Secretaría de Inteligencia de Estado”. Ante las consultas sobre la participación de la SIDE y los detalles del mensaje, aclaró: “Por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional”.

El vocero insistió en que todavía no podía ampliar la información disponible sobre el anuncio presidencial: “No puedo decir mucho no tengo información. No puedo ampliar me pidieron”. La cadena nacional será el eje de la comunicación presidencial del jueves, mientras el Gobierno mantiene bajo reserva los detalles de los avances diplomáticos que serán presentados por Milei.

Por otra parte, Ravier fue consultado por el rol de Victoria Villarruel y su participación institucional durante la eventual visita del papa León XIV a la Argentina. “Si bien cumple un rol institucional, Victoria Villarruel no es parte del gobierno”.