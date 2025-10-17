Milei en Tres de Febrero: "Es un momento duro, pero hay menos inflación y menos pobres"

La actividad estuvo marcada por momentos de tensión, una fuerte presencia policial y discursos en los que el mandatario insistió en que el país atraviesa “un momento duro, pero con menos inflación y menos pobres”.

El líder libertario dijo que ese día se votará "la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner".

Previo a su llegada, hubo empujones entre militantes libertarios y de la oposición, lo que obligó a la Gendarmería a interponerse para evitar enfrentamientos. Minutos después, Milei arribó acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los candidatos Diego Santilli y Cristian Ritondo, rodeado de un operativo de custodia con camionetas oficiales.

Al recorrer unas cuadras, el Presidente subió a la caja de una de las camionetas y, megáfono en mano, repitió el formato que viene utilizando en distintos puntos del país. “El kirchnerismo quiere un país de bárbaros”, lanzó ante los presentes. Luego profundizó: “Hoy estamos frente a un momento bisagra, la posibilidad de abrazar las ideas de la libertad o la barbarie de los Kirchner. Este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación y menos pobres”.

En ese tono, Milei pidió “un esfuerzo más” y aseguró que su gobierno “ya logró bajar el narcotráfico y la inseguridad”, aunque aclaró que “todavía estamos a mitad de camino”. “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, concluyó.

Campaña en el Conurbano

Tras su regreso de Estados Unidos, el mandatario aceleró su participación en la campaña bonaerense. En el entorno libertario reconocen que la Provincia de Buenos Aires será determinante: concentra el 40% del padrón nacional y fue el distrito donde el espacio sufrió su derrota más amplia, con una diferencia de 14 puntos el 7 de septiembre.

La estrategia oficial apunta a recortar esa brecha y, en el mejor escenario, equilibrar los números nacionales. Por eso, Milei planea intensificar su presencia en territorio bonaerense en las próximas semanas. Este viernes fue el turno de Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, uno de los pocos intendentes propios que tiene La Libertad Avanza.

Milei va a Pergamino

Durante el fin de semana, el Presidente tiene previsto continuar su recorrida por Pergamino, en la Segunda sección electoral, con reuniones de perfil productivo y encuentros reservados con referentes locales. No habrá grandes actos, sino actividades más reducidas, enfocadas en “mostrar cercanía y trabajo en el territorio”, según fuentes libertarias.

El cierre de campaña del AMBA está previsto para el 22 de octubre, aunque el lugar todavía no fue confirmado. Se evalúan distintos puntos del Gran Buenos Aires para un acto de formato clásico, con fuerte presencia de militancia, discurso presidencial y puesta en escena de unidad junto a Bullrich, Santilli y el resto de los candidatos.

Un día después, el 23 de octubre, Milei planea cerrar su participación en San Isidro con una agenda más relajada, que incluiría charlas con vecinos y una caminata sin grandes despliegues, para proyectar una imagen de cercanía antes del inicio de la veda electoral.

Mientras tanto, el equipo bonaerense de La Libertad Avanza mantiene una “agenda paralela” de actividades. Este jueves hubo un encuentro con empresarios en Tigre, enfocado en propuestas de reforma laboral e impositiva. El sábado será el turno de Chivilcoy, en la Sociedad Rural local, donde los libertarios buscarán mostrarse en el corazón del campo con una jornada de diálogo con productores.

El 21 de octubre, Diego Santilli encabezará un acto con jóvenes en Almirante Brown, una apuesta a la militancia libertaria y a inyectar energía en el tramo final de la campaña. “El objetivo es poner toda la fuerza en estos últimos días para consolidar el voto y salir a ganar la provincia”, resumieron desde el entorno del Presidente.